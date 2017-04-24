Между ведущими предприятиями региона и образовательными организациями подписано 12 соглашений

24 Апреля 2017 года, 13:15

РОССИЯ/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ - Представители Мурманской области, в том числе Министерства образования и науки Мурманской области, приняли участие в стратегической сессии АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Сессия была посвящена подведению промежуточных итогов пилотной апробации Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста.

Пилотная апробация стандарта проходит в 20 субъектах Российской Федерации. Мурманская область является единственным участником стратегической сессии от Северо-Западного федерального округа. В рамках апробации Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Мурманской области подписано 12 соглашений между 9 ведущими предприятиями региона и 7 образовательными организациями.

В рамках внедрения стандарта 134 выпускника колледжей Мурманской области в текущем учебном году сдают демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, который позволяет дать независимую оценку качества подготовки кадров. Выпускники смогут продемонстрировать уровень своих знаний, умений и навыков, подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов, получить предложение о трудоустройстве уже на этапе выпуска из образовательной организации.