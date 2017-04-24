Общественник из Кандалакши победил в федеральном конкурсе «Лидер XXI века»

24 Апреля 2017 года, 13:30

МОСКВА/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ - В Москве прошел федеральный этап конкурса «Лидер XXI века» 2016 года. Мурманскую область представлял Сергей Михеев, председатель Кандалакшской местной молодежной общественной организации по поддержке и развитию общественной активности молодежи «Новое поколение».

Участники смогли проявить себя во время конкурсных испытаний, включающих творческую самопрезентацию и защиту социальных проектов. На региональном этапе конкурса «Лидер XXI века» Сергей Мизеев победил с проектом «#ЯволонтерКандалакши». На федеральном уровне житель Кандалакши стал лучшим в номинации «Руководитель молодежного общественного объединения (возраст 18-25 лет)».

Конкурс «Лидер XXI века» – это важный способ поиска и поддержки наиболее талантливых молодых людей по всей России. Ежегодно в конкурсе участвуют более 10 000 человек в региональных и муниципальных этапах, победители и призеры которых приглашаются к участию в федеральном этапе.