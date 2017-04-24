Саперы Северного флота отработали навыки подрыва льда и старых зданий

24 Апреля 2017 года, 13:57

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ - На базе отдельного морского инженерного батальона Северного флота в посёлке Щукозеро состоялся учебно-методический сбор с военных инженеров флота. Основной задачей мероприятия стала подготовка личного состава инженерных подразделений к борьбе с паводками, к безопасному обрушению ветхих зданий и сооружений. Об этом «Би-порту» сообщает пресс-служба Северного флота.

В сборе приняли участие военнослужащие инженерных подразделений мотострелковых соединений, бригады морской пехоты и сапёры отрядов специального назначения по борьбе с подводными диверсантами подводных сил Северного флота. Во время теоретических занятий личный состав получил знания по основам подрывного дела, особенностям подрыва льда и фундаментальных сооружений, а также мерам безопасности при обращении с взрывчатыми веществами. В ходе практической части учебно-методического сбора военнослужащие отработали действия по подготовке фрагмента капитального строения к разрушению подрывным способом, а также осуществили подрыв льда на водоёме. Также сапёры флота приобрели навыки утилизации взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны, которые регулярно выявляются в летний и осенний период в местах боевых действий на территории Кольского полуострова.