Печать флаеров от типографии Принт Маркет

24 Апреля 2017 года, 14:11

Маркетологические исследования доказали, что для быстрого и результативного распространения информации в местах наибольшего скопления людей следует раздавать яркие и привлекательные рекламные листовки – флаеры. Они направлены на ознакомление целевой аудитории с новым компаниями, новыми товарами и услугами. Принт Маркет, обладая продвинутой современной типографией, предлагает изготовление качественной и по-настоящему работающей полиграфии для рекламных акций, выставок, презентаций и многих других мероприятий. Мы создаем креативные флаера недорого и быстро, размер самый популярный в странах Западной Европы – 100х210 мм (еврофлаер). Наши еврофлаеры отлично справляются с рекламой деятельности крупных компаний и небольших частных фирм.

Заказать печать флаеров Принт Маркет

Печать флаеров осуществляется импортными высококачественными красками на офсетной мелованной бумаге выбранной клиентом плотности. Для крупной массовой раздачи лучше всего подходит бумага 100 г/м², печать еврофлаеров «золотая середина» происходит на бумаге 130 г/м² и бумаге 170 г/м², а еврофлаеры класса «Премиум» мы печатаем на более толстой бумаге. Ведь их можно дополнительно «украсить», так как плотность 350 г/м² позволяет осуществить послепечатную обработку продукции: заламинировать лицевую сторону матовой или глянцевой пленкой, покрыть особым УФ-лаком для создания гибридного сочетания матовых и глянцевых деталей изображения. Еще мы делаем нанесение перфорационных линий, с помощью которых можно создать купон на акцию, талон на скидку или пропускной билет на выставку. Дизайн флаера для вас разработают наши опытные дизайнеры – и тогда мы гарантируем эффективность рекламирования. Заказать печать оригинальных флаеров можно он лайн на нашем сайте.

Преимущества заказа флаеров в Принт Маркет

Чтобы вы убедились в преимуществах печати флаеров в Print Market, мы перечислим наши аргументы: