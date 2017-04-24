Печать флаеров от типографии Принт Маркет

Маркетологические исследования доказали, что для быстрого и результативного распространения информации в местах наибольшего скопления людей следует раздавать яркие и привлекательные рекламные листовки – флаеры. Они направлены на ознакомление целевой аудитории с новым компаниями, новыми товарами и услугами. Принт Маркет, обладая продвинутой современной типографией, предлагает изготовление качественной и по-настоящему работающей полиграфии для рекламных акций, выставок, презентаций и многих других мероприятий. Мы создаем креативные флаера недорого и быстро, размер самый популярный в странах Западной Европы – 100х210 мм (еврофлаер). Наши еврофлаеры отлично справляются с рекламой деятельности крупных компаний и небольших частных фирм.
Заказать печать флаеров Принт Маркет
Печать флаеров осуществляется импортными высококачественными красками на офсетной мелованной бумаге выбранной клиентом плотности. Для крупной массовой раздачи лучше всего подходит бумага 100 г/м², печать еврофлаеров «золотая середина» происходит на бумаге 130 г/м² и бумаге 170 г/м², а еврофлаеры класса «Премиум» мы печатаем на более толстой бумаге. Ведь их можно дополнительно «украсить», так как плотность 350 г/м² позволяет осуществить послепечатную обработку продукции: заламинировать лицевую сторону матовой или глянцевой пленкой, покрыть особым УФ-лаком для создания гибридного сочетания матовых и глянцевых деталей изображения. Еще мы делаем нанесение перфорационных линий, с помощью которых можно создать купон на акцию, талон на скидку или пропускной билет на выставку. Дизайн флаера для вас разработают наши опытные дизайнеры – и тогда мы гарантируем эффективность рекламирования. Заказать печать оригинальных флаеров можно он лайн на нашем сайте.
Преимущества заказа флаеров в Принт Маркет
Чтобы вы убедились в преимуществах печати флаеров в Print Market, мы перечислим наши аргументы:
- Комплексный заказ: разработка дизайна – качественная печать тиража – своевременная доставка готовой продукции.
- Яркая цветовая гамма, привлекательные изображения и интригующий текст – вот составляющие «правильного» рекламного носителя еврофлаера.
- Низкая доступная цена и высокое качество исполнения. Цена уменьшается, если увеличивается количество экземпляров.
- Печать двусторонних еврофлаеров по цене односторонних.
- Заказ круглосуточно можно оформить самостоятельно посредством интернета, по телефону и электронному адресу.
- Доставка Киев и вся Украина – Львов, Одесса, Харьков, Днепр, Житомир – без задержек и нарушений установленных дат.
- Интересные акции, скидки и льготы для оптовиков и тех, кто заказывает у нас не впервые.