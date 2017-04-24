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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Наш гость

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Печать флаеров от типографии Принт Маркет
 
 
 
 
24 Апреля 2017 года, 14:11

Печать флаеров от типографии Принт Маркет

Маркетологические исследования доказали, что для быстрого и результативного распространения информации в местах наибольшего скопления людей следует раздавать яркие и привлекательные рекламные листовки – флаеры. Они направлены на ознакомление целевой аудитории с новым компаниями, новыми товарами и услугами. Принт Маркет, обладая продвинутой современной типографией, предлагает изготовление качественной и по-настоящему работающей полиграфии для рекламных акций, выставок, презентаций и многих других мероприятий. Мы создаем креативные флаера недорого и быстро, размер самый популярный в странах Западной Европы – 100х210 мм (еврофлаер). Наши еврофлаеры отлично справляются с рекламой деятельности крупных компаний и небольших частных фирм.

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Заказать печать флаеров Принт Маркет

Печать флаеров осуществляется импортными высококачественными красками на офсетной мелованной бумаге выбранной клиентом плотности. Для крупной массовой раздачи лучше всего подходит бумага 100 г/м², печать еврофлаеров «золотая середина» происходит на бумаге 130 г/м² и бумаге 170 г/м², а еврофлаеры класса «Премиум» мы печатаем на более толстой бумаге. Ведь их можно дополнительно «украсить», так как плотность 350 г/м² позволяет осуществить послепечатную обработку продукции: заламинировать лицевую сторону матовой или глянцевой пленкой, покрыть особым УФ-лаком для создания гибридного сочетания матовых и глянцевых деталей изображения. Еще мы делаем нанесение перфорационных линий, с помощью которых можно создать купон на акцию, талон на скидку или пропускной билет на выставку. Дизайн флаера для вас разработают наши опытные дизайнеры – и тогда мы гарантируем эффективность рекламирования. Заказать печать оригинальных флаеров можно он лайн на нашем сайте.

Преимущества заказа флаеров в Принт Маркет

Чтобы вы убедились в преимуществах печати флаеров в Print Market, мы перечислим наши аргументы:

  1. Комплексный заказ: разработка дизайна – качественная печать тиража – своевременная доставка готовой продукции.
  2. Яркая цветовая гамма, привлекательные изображения и интригующий текст – вот составляющие «правильного» рекламного носителя еврофлаера.
  3. Низкая доступная цена и высокое качество исполнения. Цена уменьшается, если увеличивается количество экземпляров.
  4. Печать двусторонних еврофлаеров по цене односторонних.
  5. Заказ круглосуточно можно оформить самостоятельно посредством интернета, по телефону и электронному адресу.
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