26 апреля человечество почтит память погибших на Чернобыльской АЭС

24 Апреля 2017 года, 14:26

МИР/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ - В среду, 26 апреля человечество отметит 31-ю годовщину аварии реактора на Чернобыльской АЭС. Ранее этот день носил название «День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах». Однако согласно подписанному Президентом России закону от 4 апреля 2012 года, название было изменено с той целью, чтобы не только чтить память погибших, но и чествовать ныне живущих ликвидаторов. В феврале 2006 года Генеральная Ассамблея ООН предложила отмечать 26 апреля как Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

В преддверии этого памятного дня губернатор Мурманской области Марина Ковтун, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и Федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин выступили с обращением к участникам ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и благодарят их за совершённый подвиг.