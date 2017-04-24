Тематический бар и его оборудование

24 Апреля 2017 года, 14:40

Стабильная прибыль бара должна измеряться за довольно большой период времени: год, сезон и т.п. Количество посетителей зависит от времени дня, периода года и от праздничных событий, влияющих на настроение людей. Владелец бара может гарантировать свой кусок пирога, «вырезав» свой контингент из общего потока людей. Отличное решение этой задачи – тематический бар.

Виды тематических баров

Некоторые владельцы идут утилитарным путем, предлагая клиенту убить сразу несколько зайцев. Бар плюс салон красоты. В нем можно, попивая коктейль «Блондинка», сделать маникюр. Для академгородков или вблизи университетов хорошей идеей будет библиотека с подачей алкогольных напитков. В Нью-Йорке успешно работает подобное заведение. В нем можно уютно устроится с книгой и попить пива. Уже стандартными решениями стали:

спорт;

искусство, андеграунд и подобное;

профессии (аптека, шахта, авиаторы).

Оборудование баров

Завоевав свою аудиторию, необходимо обеспечить бар оборудованием. Его безотказность и многопрофильность гарантируют, что заинтересованный клиент не только заглянет на огонек, но также станет завсегдатаем и приведет свою компанию. Нельзя объять необъятное, однако базовые, наиболее насущные потребности клиента нужно удовлетворять быстро и качественно.

Многие сайты в интернете предлагают свой перечень приборов. Например, в разделе «Барное оборудование» на сайте компании Петрохладотехника представлен базовый комплект: соковыжималки, миксеры, блендеры, измельчители льда. Что касается последних, то неплохо было бы обеспечить себя постоянным источником льда посредством льдогенератора. Сразу следует определиться, какая форма льда наиболее подходит для бара: пальчик, параллелепипед, гранулированный или чешуйчатый.

Некоторые приборы ориентированы на изготовление специфического блюда. Как в случае с десертом гранит (не путать со скальной породой). Он состоит из фруктового льда, а изготовляется устройством под названием «Гранитор». Включив прибор, уже через час можно угощать посетителей знаменитым сицилийским десертом.

Компоновка

Человек, зашедший в бар, рассчитывает на быстрое, практически мгновенное обслуживание. Поэтому компоновка оборудования не допускает излишних элементов и должна быть максимально эффективной. Каждая тарелка, ложка или стакан должны быть под рукой. Холодильные установки и приспособления для изготовления коктейлей должны быть вблизи барной стойки или встроены в нее. Работа с одним прибором не должна создавать помехи для использования других.

Чтобы показать товар лицом, следует совмещать длительное хранение продуктов с их демонстрацией. Т. е. использовать холодильники с прозрачными дверцами или витрины. Если того требуют условия хранения, для экспозиции вин можно использовать холодильники со специальными полками.

Обдуманный подбор оборудования позволит бармену проявить свой профессионализм и создать заведению достойную репутацию. Если бар является частью более сложной структуры: ресторана, магазина или супермаркета – он может стать визитной карточкой всей торговой площадки.