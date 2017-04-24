Finnair увеличила частоту рейсов из Петербурга в Хельсинки

24 Апреля 2017 года, 14:53

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ – Сегодня национальный финский перевозчик Finnair представил в Пулково дополнительный рейс по маршруту Хельсинки – Петербург – Хельсинки, который будет выполнятся шесть раз в неделю. Таким образом авиакомпания Finnair предлагает своим пассажирам до трех рейсов в день на этом маршруте. Отправление нового рейса из Санкт-Петербурга - в 5:45 утра, а вылет из Хельсинки в Санкт-Петербург — в 23:55. Время в пути составит 1 час 10 минут.

«В последнее время мы фиксируем устойчивый рост авиакомпании. Одними из важных составляющих успеха перевозок Finnair являются новые самолеты и удобные стыковочные перелеты по всему миру», – подчеркнул региональный вице-президент Finnair Фредерик Шарпентье.

Сегодня рейсы авиакомпании Finnair выполняются по более, чем 80 международным направлениям. В том числе и по код-шеринговому соглашению с «Аэрофлотом». В конце 2017 года маршрутную сеть авиакомпании Finnair пополнят новые регулярные рейсы в Гавану (Куба), Гоа (Индия), Пуэрто-Вальярта (Мексика) и Пуэрто-Плата (Доминиканская Республика).

«Самыми популярными направлениями у российских пассажиров Finnair являются Прага, Париж, Будапешт, Бангкок и Сингапур», – отметила глава представительства Finnair в России Мария Ануфриева.

Напомним, финский авиаперевозчик совершает чартерные полеты в Мурманск, рассчитанные на иностранных туристов в наш регион. При этом, регулярных рейсов Finnair из Хельсинки в столицу Заполярья пока не планируется, сообщили «Би-порту» представители авиакомпании. Расписание текущих рейсов Finnair Петербург – Хельсинки останется неизменным, что с введением дополнительного рейса открывает мурманчанам новые возможности для перелетов по всем популярным направлениям в Европу с удобной стыковкой в аэропорту Хельсинки.

Финский национальный перевозчик Finnair по праву считается первопроходцем в области экологичных полетов, занимая лидирующую позицию в рейтинге Carbon Disclosure Project (международная программа по снижению выброса парниковых газов). Finnair первой в Европе начала использование экологичных самолетов нового поколения A350 XWB.

Компания является единственным перевозчиком Скандинавии, который получил 4 звезды в рейтинге лучших авиакомпаний мира Skytrax. Finnair уже в седьмой раз подряд была признана лучшей авиакомпанией Северной Европы на церемонии World Airline Awards. В 2015 году Finnair была признана самой пунктуальной авиакомпанией Европы (по данным статистического агентства FlightStar). Finnair входит в альянс Oneworld – объединение ведущих авиаперевозчиков мира, которые предлагают высочайший уровень сервиса и удобств для пассажиров, уделяя особое внимание путешественникам, совершающим частые международные перелеты.

Фото: Максим Паламарчук