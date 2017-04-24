В Санкт-Петербурге переиздали рукописный атлас Архангельской губернии 18 века

24 Апреля 2017 года, 15:27

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ – В Санкт-Петербурге переиздали уникальный рукописный атлас Архангельской губернии, датированный 18 веком.

Атлас Архангельской губернии — памятник отечественного книгоиздания XVIII века. Он был создан в результате географического обследования губернии, простиравшейся от границ Финляндии и Норвегии до Уральских гор. Сегодня на этой территории находятся Архангельская и Мурманская области, Ненецкий автономный округ, северные части Карелии, республика Коми.

Историко-топографические и экономические описания иллюстрируют карты губернии и уездов, планы Архангельска и уездных городов — Холмогор, Шенкурска, Пинеги, Мезени, Онеги, Кеми, Колы, с планами и фасадами, а в отдельных случаях и разрезами находившихся в них публичных и казенных зданий.

Крупный масштаб съемки дает возможность «прогуляться» по улицам губернских городов. В атласе даны сведения о городах, о географическом положении губерний, указано количество сел и деревень, жителей, монастырей, церквей, казенных и обывательских домов, заводов и фабрик, подробно представлена речная сеть с кратким описанием рек и их притоков.

Этот атлас никогда не появлялся на антикварном рынке. Единственный известный экземпляр хранится в Российском государственном историческом архиве. Факсимильное издание выполнено по всем канонам создания коллекционных книг. 378 листов карт и текстовых описаний шиты в три внушительных тома in folio. Точно так же, на три части, атлас был разделен и в 1797 году.

Переиздание атласа Архангельской губернии стало возможным благодаря совместной работе издательства «Альфарет» и Российского государственного исторического архива. Также были сделаны копии еще пяти рукописных межевых атласов — Тобольской, Московской, Санкт-Петербургской, Нижегородской, Пермской губерний.