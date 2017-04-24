LTE в России: итоги пятилетки

24 Апреля 2017 года, 15:35

РОССИЯ/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ – «МегаФон» 23 апреля 2012 года первый из федеральных операторов России запустил в коммерческую эксплуатацию сеть четвертого поколения. Сегодня, спустя пять лет, мы предлагаем оглянуться назад и посмотреть, как за это время изменился телекоммуникационный мир.

За пять лет резко выросло количество мобильных устройств с поддержкой LTE. Если в 2012 году на старте технологии в продаже был только один 4G-модем, то сегодня в салонах «МегаФона» 180 мобильных устройств поддерживают LTE, из которых 169 устройств – это смартфоны. В 2012 году средняя цена 4G-смартфона в продаже составляла 23990 рублей (Samsung Galaxy S3 LTE), а сегодня она составляет 12076 рублей. Планшеты подешевели еще существеннее – с 25891 рубля в 2012 до 7005 рублей в 2017.

Внедрение 4G увеличило скорости мобильного интернета, что привело к увеличению пакетов и, как следствие, к значительному снижению стоимости каждого мегабайта. Так, в 2012 году в среднем один мегабайт стоил порядка 15 копеек, сегодня же он подешевел втрое – до пяти копеек.

За пять лет каждый абонент ежемесячно стал использовать в четыре раза больше трафика. Если на конец 2012 года ежемесячный объем трафика клиента «МегаФона» составлял 1091 Мб, то на конец прошлого года - уже 4286 Мб. Доля 4G-трафика в общем объеме выросла с 5% (на конец 2012) до 43% (на конец 2016). Порядка 65% жителей страны проживает в зоне действия LTE-сети «МегаФона», в конце 2012 года их было 25%.

Сегодня «МегаФон» является лидером по количеству базовых станций LTE, введенных в эксплуатацию. По данным Роскомнадзора за 2016 год, таких базовых станций более 43 тысяч, что на 30% больше, чем у ближайшего конкурента.

«В 2012 году нам часто задавали вопросы из серии «кому нужна скорость в 20-30 Мбит в секунду?». Пять лет пролетели очень быстро, и сейчас такая скорость кажется привычной, а для кого-то даже медленной. В 2012 году мы сделали ставку на скоростной интернет и не прогадали: в то время как другие компании выжидали, мы строили сеть, покупали частоты и привлекали интернет-абонентов. Сегодня каждому очевидно, что будущее телеком-отрасли и всей страны за скоростным интернетом, ведь он меняет и другие отрасли – ритейл, транспорт, медиа. «МегаФон» сегодня – интернет-лидер России, предлагающий продукт высочайшего качества. Впереди внедрение нового поколения связи, а значит новые возможности для клиентов, для наших партнеров и для страны в целом», – отмечает Влад Вольфсон, коммерческий директор «МегаФона».

За пять лет более чем в 20 раз выросли максимально достижимые скорости интернет-доступа. Если в начале 2012 года клиенты могли выходить в сеть третьего поколения на максимально возможной скорости в 21 Мбит/сек, то сегодня жители страны могут «разгоняться» до 300 Мбит/сек, а в Москве скоростной «потолок» находится в пределах 450 Мбит/сек. Такие скорости позволяет получать технология LTE Advanced cat.9. Благодаря частотным преимуществам, только «МегаФон» в России предлагает такие скорости своим клиентам.

Отметим, что рост скоростей интернет-доступа увеличил объемы просмотра видео на мобильных устройствах. Если в 2012 году его количество было минимальным, то сегодня каждый третий мегабайт трафика приходится на видео.