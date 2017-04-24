«Россия» стала второй по величине авиакомпанией страны

24 Апреля 2017 года, 16:09

РОССИЯ/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ – По итогам первого квартала 2017 года авиакомпания «Россия» заняла второе место по объемам пассажирских авиаперевозок. За прошедшие три месяца пассажиропоток вырос в 2,3 раза и практически достиг 2 млн пассажиров. Только марте «Россия» перевезла около 700 тыс. пассажиров.

«Авиакомпания является узнаваемым символом Санкт-Петербурга, но это «Россия» совершенно новая, – отметил генеральный директор «Авиакомпания «Россия» Дмитрий Сапрыкин. – Она вобрала в себя ряд региональных активов, установила присутствие в Москве, Оренбурге, Ростове-на-Дону. Развитие маршрутной сети авиакомпании продолжается, что особенно отразилось в новой весенне-летней программе полетов. Весной 2017 года маршрутная сеть компании увеличилась до более 80 регулярных направлений и более 60 маршрутов в рамках туристической программы полетов».

С 20 мая увеличивается количество ежедневных рейсов на маршруте Петербург – Мурманск – Петербург: дополнительный ночной рейс по достоинству оценят мурманчане, которые используют Пулково как транзитный пункт путешествий по стране и в Европу.

Основой для завоевания второго места и быстрого продвижения компании стала мультибрендовая стратегия Группы «Аэрофлот». В ее рамках «Россия» обосновалась в среднеценовом сегменте. По итогам 2017 года авиакомпания планирует перевезти более 11 млн пассажиров. По состоянию на апрель 2017 года в парке авиакомпании «Россия» находятся 13 самолётов типа Boeing 737, шесть лайнеров семейства Boeing 777, девять Boeing 747 и 31 самолет семейства Airbus А320, один из которых носит имя города-героя Мурманска – первый рейс в Заполярную столицу одноимённый лайнер совершил 22 декабря прошлого года.

Фото: Арсений Шемякин