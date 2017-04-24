В Зеленоборской колонии-поселении содержится 33 осужденных

24 Апреля 2017 года, 16:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ – После перепрофилирования колонии №20, расположенной в поселке Зеленоборский, в учреждении содержится 33 осужденных, включая 13 женщин. Об этом «Би-порту» рассказали в пресс-службе областного управления ФСИН. В ней находятся граждане, которые решением суда были переведены из исправительных колоний общего и строгого режимов в колонию-поселение. Напомним, что лимит в данной колонии составляет 200 мест. В декабре 2016 года было заявлено, что только 30% осужденных от всего количества возможных содержалось в ИК-20 до реорганизации.

«Некомплект сотрудников в колонии являлся самым высоким среди учреждений УФСИН, и в течение длительного времени федеральный бюджет нёс неэффективную нагрузку», – рассказал начальник УФСИН России по Мурманской области Евгений Шихов.

В начале года Федеральная служба исполнения наказаний приступила к разработке программы развития тюремной системы до 2025 года. Поскольку в следственных изоляторах страны не хватает 13,5 тысячи мест.