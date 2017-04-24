На 15% увеличилось количество осуждённых северян, не отбывающих наказание в колонии

24 Апреля 2017 года, 17:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ – По состоянию на 1 апреля 2017 года в исправительных учреждениях Мурманской области содержится 4482 человека. Это на 1084 человека меньше, чем в прошлом году. В региональном управлении ФСИН отмечают, что обратная ситуация сложилась с численностью граждан, которые осуждены к наказанию без лишения свободы. По сравнению с первым кварталом прошлого года количество подучётных лиц увеличилось на 15,5 % и составило 2773 осуждённых. Кроме того, на заседании коллегии руководитель ведомства Евгений Шихов сообщил о результатах работы с начала года. Мурманское управление заняло шестое место из 38 регионов по результатами итоговой оценки территориальных органов ФСИН России.

«Это хорошая оценка нашей работы, принимая во внимание, что год назад мы были лишь семнадцатые, – заявил Шихов. – Однако ряд чрезвычайных происшествий, произошедших в самом начале года, не позволяет нам пока говорить о достижении высоких показателей в работе».

Напомним, в период новогодних праздников в колониях Заполярья погибли три заключенных.