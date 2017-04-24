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Жизнь в Мурманске


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Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

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Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

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Главная » НОВОСТИ » Учёные Китая намерены участвовать в исследовании редких видов арктических птиц на Ямале
 
 
 
 
24 Апреля 2017 года, 18:10

Учёные Китая намерены участвовать в исследовании редких видов арктических птиц на Ямале


ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ - В апреле состоялась Первая Международная встреча по разработке скоординированного и эффективного мониторинга водно-болотных птиц восточноазиатского региона в Китае. Как сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, китайские ученые готовы предоставить российским коллегам ошейники для мечения птиц, помочь с обработкой данных и проведением лабораторных генетических исследований арктических птиц.

Встреча проходила по инициативе Китайской академии наук и собрала более сорока специалистов из девяти стран: от России на севере до Австралии на юге. В 2017 году учёные планируют продолжить начатое в прошлый полевой сезон изучение популяций редкого лесного подвида гуменника в Красноселькупском районе и в западной части ЯНАО, чтобы получить полную картину об экологии и путях миграции птиц. В этих исследованиях намерена принять участие китайская сторона, так как места зимовок гуменников также могут находиться в восточноазиатском регионе. В полевой сезон учёные планируют пометить ошейниками 12 особей. По инициативе учёных на территории региона созданы «зоны покоя», где полностью запрещён отстрел всех пернатых на период весенней охоты. По результатам исследований подготовлены научно-обоснованные рекомендации по пересмотру границ Ямальского заказника и Гыданского заповедника, чтобы полностью включить в охраняемую зону ключевые территории редких видов.

Фото: YouTube

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