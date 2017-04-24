Жители Североморска не довольны работой коммунальных служб

24 Апреля 2017 года, 17:05

СЕВЕРОМОРСК/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ – Недовольные работой коммунальных служб жители Североморска вышли на митинг, чтобы обратить на проблему внимание властей и контролирующих органов.

Неубранный с проезжей части и тротуаров снег создает неудобства гражданам: движение по некоторым участкам затруднено, на пешеходной зоне образовался слой наледи.

«Живем в этом городе и видим, что с каждым годом качество коммунальных услуг в нашем городе очень сильно падает, и то, что называется зимним коллапсом, который произошел сейчас в городе, его почему-то нет ни в поселке Росляково, ни в городе Мурманске», – рассказал руководитель управляющей компании «Доброе дело» Петра Харичко.

В «коллапсе» граждане винят должностных лиц, ответственных за содержание улиц, и контролирующие органы.

«Это те структуры, которые полностью самоустранились от своих обязанностей по контролю над правильным расходованием бюджетных средств», – считает руководитель УК.