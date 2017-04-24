Глава МИД Норвегии Борге Бренде намерен посетить Мурманскую область

24 Апреля 2017 года, 17:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ - Министр иностранных дел Норвегии Борге Бренде объявил о своем визите на ранее засекреченное российское хранилище отработавшего ядерного топлива атомных подлодок времен холодной войны, расположенное в губе Андреева. Как сообщает «The Independent Barents Observer», визит должен состояться 27 июня. Поводом для визита станет отправка первой партии отработавшего ядерного топлива из старого хранилища.

В марте этого года делегация Европейского банка реконструкции и развития посетила губу Андреева для оценки текущего состояния комплекса по обращению с ОЯТ и РАО. На 2017 год контрактными обязательствами с губы Андреева подтверждена отправка 14 контейнеров с отработавшим ядерным топливом. Это максимальное количество контейнеров, которым можно укомплектовать один эшелон с ядерным топливом. Первые контейнеры с высокорадиоактивными урановыми топливными сборками отправятся вдоль побережья Кольского полуострова из губы Андреева на «Атомфлот» в Мурманске, откуда их по железной дороге повезут на переработку на предприятие «Маяк» на Южном Урале.

Фото: AFP