Лидер карельского «Яблока» Виталий Попов продолжает оставаться в испанской тюрьме

24 Апреля 2017 года, 17:16

ИСПАНИЯ/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ – Лидер карельского «Яблока» Василий Попов провёл в испанской тюрьме уже десять дней. На сегодняшний день его делом занимаются три местных адвоката, один из которых - прокурор Национальной палаты Испании в отставке, пишет «Губернiя Daily».

«Без участия адвокатов разбирательство в суде Мадрида легально провести не могут, - говорит супруга политика Анастасия Кравчук. - Защитники уже связались и с консульством, и с Национальной палатой, откуда запросили все документы по делу Василия. Они говорят, что его выдача из Евросоюза невозможна, но само разбирательство по делу может оказаться довольно продолжительным.

По словам супруги политика, адвокаты будут настаивать на экспресс-процессе, так как уверены: заключение его под стражу нарушает законы Евросоюза. И если эти нарушения не прекратятся, они намерены обратиться в Страсбургский суд.

От официальных же органов всех трех стран, имеющих отношение к делу Василия Попова, информация о его задержании поступает довольно скудно. А о причинах так и вовсе никто не говорит.

Напомним, что два месяца назад политик получил в Финляндии политическое убежище, после чего ему было предоставлено право беспрепятственно передвигаться по территории Евросоюза. Однако по неизвестным до сих пор причинам в Испании он был задержан и помещен под стражу.