Лидер карельского «Яблока» Виталий Попов продолжает оставаться в испанской тюрьме

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
В Мурманском индустриальном колледже 28 апреля День открытых дверей В Мурманском индустриальном колледже 28 апреля День открытых дверей
В центре Мурманска покажут военную технику В центре Мурманска покажут военную технику
Мужское вокальное трио «Реликт» с программой «Споемте, друзья…» Мужское вокальное трио «Реликт» с программой «Споемте, друзья…»
Московский балет «Спящая красавица» 27/28 апреля в Мурманске Московский балет «Спящая красавица» 27/28 апреля в Мурманске
Фитнес-клуб X-Fit посетил известный фитнес-тренер из Австралии Фитнес-клуб X-Fit посетил известный фитнес-тренер из Австралии
 
 

Видеоновости16+

«Революционный 1917 год». В Мурманске открылась уникальная историческая выставка
 
 
 
 

Курсы валют 22.04.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
71,9978
1,5031
1 USD
Доллар США
56,2307
0,2514
1 EUR
Евро
60,3187
0,7063
10 NOK
Норвежских крон
65,1958
-0,2189
10 SEK
Шведских крон
62,5856
0,3933
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

1.7 м/с
давление 758.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

Выбор редакции

«Россия» стала второй по величине авиакомпанией страны
24 Апреля 2017, 16:09
«Россия» стала второй по величине авиакомпанией страны
Finnair увеличила частоту рейсов из Петербурга в Хельсинки
24 Апреля 2017, 14:53
Finnair увеличила частоту рейсов из Петербурга в Хельсинки
Стали известны точки раздачи георгиевских ленточек
24 Апреля 2017, 12:00
Стали известны точки раздачи георгиевских ленточек
В Хибинах планируется принудительный спуск лавин
24 Апреля 2017, 09:51
В Хибинах планируется принудительный спуск лавин
 
 
 
 

Самое читаемое

Мужчина открыл огонь из автомата в Мурманске
24 Апреля 2017, 12:36
Североморский девятиклассник покончил с собой
24 Апреля 2017, 14:28
Жительница Зеленоборского приостановила голодовку
23 Апреля 2017, 17:47
Мурманск: прогноз отключений на 24 апреля
23 Апреля 2017, 17:41
Стали известны точки раздачи георгиевских ленточек
24 Апреля 2017, 12:00
«В Баренцевом море крабы стали «частной собственностью» двух граждан»
24 Апреля 2017, 09:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Лидер карельского «Яблока» Виталий Попов продолжает оставаться в испанской тюрьме
 
 
 
 
24 Апреля 2017 года, 17:16

Лидер карельского «Яблока» Виталий Попов продолжает оставаться в испанской тюрьме

41

ИСПАНИЯ/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ – Лидер карельского «Яблока» Василий Попов провёл в испанской тюрьме уже десять дней. На сегодняшний день его делом занимаются три местных адвоката, один из которых - прокурор Национальной палаты Испании в отставке, пишет «Губернiя Daily».

«Без участия адвокатов разбирательство в суде Мадрида легально провести не могут, - говорит супруга политика Анастасия Кравчук. - Защитники уже связались и с консульством, и с Национальной палатой, откуда запросили все документы по делу Василия. Они говорят, что его выдача из Евросоюза невозможна, но само разбирательство по делу может оказаться довольно продолжительным.

По словам супруги политика, адвокаты будут настаивать на экспресс-процессе, так как уверены: заключение его под стражу нарушает законы Евросоюза. И если эти нарушения не прекратятся, они намерены обратиться в Страсбургский суд.

От официальных же органов всех трех стран, имеющих отношение к делу Василия Попова, информация о его задержании поступает довольно скудно. А о причинах так и вовсе никто не говорит.

Напомним, что два месяца назад политик получил в Финляндии политическое убежище, после чего ему было предоставлено право беспрепятственно передвигаться по территории Евросоюза. Однако по неизвестным до сих пор причинам в Испании он был задержан и помещен под стражу.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта