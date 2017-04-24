Мурманск: прогноз отключений на 25 апреля

24 Апреля 2017 года, 21:30

МУРМАНСК/ 24 апреля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 апреля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

09.00 – 16.00 ул. Бочкова, 8

ул. Достоевского, 7, 8

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 8 ЧАСОВ 50 МИНУТ 24 АПРЕЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 28 АПРЕЛЯ ул. Челюскинцев, 7

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Гаджиева, 16

ул. Адмирала Ушакова, 8

ул. Полярные Зори, 42

переулок Русанова, 1

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

14.00 – 18.00 ул. Лесная, 10а, 10, 12, 17, 21, 29, 29а, 39, 8

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.