Депутаты Горсовета обсудили экологическую обстановку в Мурманске

24 Апреля 2017 года, 21:10

МУРМАНСК/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманске состоялся депутатский час по вопросам городской экологии. Участие в мероприятии приняли глава Мурманска Дмитрий Филиппов, сити-менеджер Андрей Сысоев, заместитель председателя Горсовета Игорь Морарь. Перед депутатами отчитались представители Мурманского морского торгового порта, а также Мурманской ТЭЦ.

«Дискуссия будет носить содержательный характер – мы проверим те планы, которые нам представят компании, а также их реализацию», - отметил Морарь.

Ключевой проблемой, рассматриваемой в рамках депутатского часа, стало состояние воздуха в Мурманске.

«Экология всегда интересовала жителей, но острее всего стоят те проблемы, с которыми мурманчане сталкиваются каждый день. Это и загрязнение воздуха, и твёрдые бытовые отходы. Постоянно поступают просьбы от жителей, жалобы – разобраться с этими вопросами, и сегодня мы решили пригласить представителей тех предприятий, которые вырабатывают загрязнения, и спросить их, как они обеспечивают экологическую безопасность», - рассказал Филиппов.

Перед депутатами выступил заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации Мурманска Владимир Гаража. По его словам, в соответствии с действующим законодательством у городских властей нет законных механизмов для контроля работы загрязняющих окружающую среду предприятий. Однако администрация города активно участвует в ликвидации накопленного экологического ущерба.

«Продолжается работа по ликвидации несанкционированных свалок – за минувший год была ликвидирована 101 свалка. Кроме того, проводим мероприятия по возведению преград там, где раньше были свалки. В летний период установили 16 контейнеров в местах массового отдыха горожан – для еженедельного сбора и обезвреживания отходов. В этом году, по просьбе граждан, планируем установить 18 контейнеров», - рассказал Гаража.

Администрация также занимается организацией сбора и утилизации ртутьсодержащих отходов. В 2016 году было проведено 12 мероприятий по сбору приборов у проживающего в частном секторе населения. Всего, по словам замглавы комитета по развитию городского хозяйства, было собрано порядка 2700 приборов.

Кроме того, проводятся мероприятия по благоустройству и озеленению Мурманска. В частности, одним из таких мероприятий является акция «Зеленый рекорд» – так, в 2016 году на территории города в рамках акции было посажено порядка пяти тысяч деревьев. Однако пока не предусмотрен механизм отслеживания процента деревьев, которые после посадки пережили зиму.

За все «субботники», прошедшие за год, удалось очистить от мусора 4,8 млн кв.м территорий. Кроме того, в минувшем году прошёл смотр-конкурс «Мой уютный город – мой уютный дом».

В целом по данным Мурманского УМГС степень загрязнения атмосферного воздуха в 2016 году и первом квартале 2017 года оценивается как низкая. При этом некоторые городские водоемы – в частности, река Роста и ручей Варничный по итогам мониторинга признаны «экстремально грязными». Что касается городских озёр, то в 2016 году Семёновское и Ледовое озера признано загрязненным, а озеро Большое – слабо загрязненным. Причиной тому, по словам представителя администрации города, являются сточные воды мурманских промышленных предприятий.