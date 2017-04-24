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Главная » НОВОСТИ » Муниципалитетам выделят 97 млн рублей на ремонт сетей и объектов ЖКХ
 
 
 
 
25 Апреля 2017 года, 08:20

Муниципалитетам выделят 97 млн рублей на ремонт сетей и объектов ЖКХ


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ - На капитальный ремонт инженерных сетей и объектов коммунального хозяйства в муниципальных образованиях Мурманской области в 2017 году будет выделено 97 млн рублей. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве сообщила губернатор Марина Ковтун.

«Деньги большие, и просто так они, конечно, муниципалитетам не достанутся. Каждое муниципальное образование, подавшее заявку на субсидирование, должно представить свои предложения по конкретным работам в министерство энергетики и ЖКХ области», – проинформировала глава региона.

Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский сообщил, что в ведомстве создана комиссия по рассмотрению заявок от муниципалитетов. 

«В нынешнем году финансированию подлежат работы на тепловых сетях и сетях водо- и электроснабжения. Право на получение субсидии уже получили 23 муниципальных образования», – отметил Владимир Гноевский.

С 2013 по 2016 годы на капитальный ремонт инженерных сетей и объектов коммунального хозяйства в муниципальных образованиях из областного бюджета было направлено свыше 600 млн рублей. За счет этих средств капитальный ремонт проведён практически на 173 км инженерных сетей, капитально отремонтированы котельные, водозаборы, трансформаторные подстанции, центральные тепловые пункты, насосные станции и другие объекты.

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