Стиллавин ввязался в медвежью торговлю

25 Апреля 2017 года, 09:00

Популярный ведущий осваивает профессию трейдера и рассказывает о своих успехах.

Медленно, но верно я постигаю профессию трейдера. А ведь все начиналось почти как шутка. Я поспорил с компанией Телетрейд на 50 тысяч рублей. Трейдеры уверили меня, что научат зарабатывать деньги на Форекс. Если у них не получится, они заплатят мне полтос. Это должны были быть самые легкие деньги в моей жизни. И, кажется, облом! Уже после первого занятия я понял, что меня затягивает.

Первый раз в жизни меня заинтересовали законы мировой экономики. Неожиданно я понял, насколько всех этих знаний нам не хватает даже в нашей с вами повседневной жизни. Да если бы я знал это раньше, последний кризис точно пережил бы спокойнее.

Итак, я освоил теоретические занятия и даже приступил к практическим. Установил себе на компьютер и смартфон торговый терминал. На самом деле, без разницы с какого гаджета вы станете торговать и где в этот момент будете находиться, главное, чтобы был выход в Интернет. Так что, можно валяться в гамаке на даче или на берегу моря и при этом зарабатывать! Но ближе к делу. Для таких теоретически подкованных чайников, как я, и пока что вы, придумали Форекс-тренажер, который называется демо-счет. Вы торгуете в реальных условиях, по реальным котировкам, но ненастоящими деньгами. Только так можно протестировать свои знания, обрести уверенность и сноровку, но при этом не потратить ни копейки своих денег.

На моем демо-счету было $100 тысяч, точнее 100 тысяч и $20 заработанных мной на первой сделке. Признаться, я мог и больше, но нервы оказались ни к черту и я закрыл сделку раньше времени, но это от неопытности.

Несмотря на то, что денег у меня, хоть и не настоящих, как у дурака фантиков, я пользуюсь кредитным плечом. Это такой кредит от брокера, вот только заработать на нем можно, а потратить - нет. Я решил поставить, как и прошлый раз, $1000. Брокер подставил плечо, итого у меня в сделке $47 тысяч. Еще не открыв сделку, сразу можно установить ордера стоп-лосс и тейк-профит. Это ограничение потери и прибыли. Я решил для начала назначить стоп-лосс в размере $100, это означает, что если торговля пойдет мне в убыток и потери превысят $100, сделка автоматически закроется. Тейк-профит - обратная история, это предохранитель от жадности. Я выставил $150, когда моя прибыль дойдет до этой суммы, система остановит мои торги. Торговый терминал позволяет выставлять еще массу условий, которые существенно упрощают жизнь трейдерам, но нам пока рано влезать в эти тонкости. Оставалось решать, покупать валюту или продавать? А для этого надо посмотреть новости, почитать аналитику и взглянуть на графики. И тут как раз выходили новости по Еврозоне и не очень приятные для валюты Старого Света. Самое время опробовать тактику медведей - продать валюту, и когда она подешевеет откупить нужную сумму по более низкому курсу. Евро, судя по графикам, уже дешевел не первый час, опоздал я немного со входом на рынок, но ничего, можно попробовать.

Брокер под мои доллары предоставил мне евро, я их продал на рынке и стал ждать. Прошло 5 минут и евро резко просел. Потом отыграл позицию. В общем, шаг вперед и два назад! Но на этот раз я попытался справиться со своими эмоциями. Когда моя прибыль достигла $100 я начал танцевать джигу. Титаническим усилием воли сдерживал себя, чтобы не закрыть сделку. Прошел час, второй, а моя прибыль болталась туда-сюда от $50 до $120. Какое счастье, что ребята из Телетрейд не оставляли меня без присмотра и вовремя посоветовали закрыть сделку, ведь очередная порция новостей должна была ослабить доллар, а значит, вернуть позиции евро. Моя прибыль составила $100 и я начал впадать в эйфорию! А делать этого нельзя - первая прибыль может затуманить разум. Я решил удивить моих учителей, открыл сразу две сделки. Продал австралийские доллары и фунты. Первая сделка шла, как я и рассчитывал. Пока я с радостью наблюдал, как $20 прибыли превращаются в $50, моя вторая сделка по фунтам автоматически закрылась. Сработал стоп-лосс - убыток превысил $100!

Говорили же мне, нельзя открывать сделку, если нет плана! Даже ненастоящие $100 все равно жалко. Но умение признавать свои ошибки и принимать убытки - очень важное качество для успешного трейдера. Стоп, так я становлюсь трейдером! Не видать мне выигрыша в споре, придется зарабатывать самому на Форекс. Тем более, что по результатам трех сделок я остался в плюсе!