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Главная » НОВОСТИ » WWF России провел мониторинг белых медведей на острове Вайгач
 
 
 
 
25 Апреля 2017 года, 15:15

WWF России провел мониторинг белых медведей на острове Вайгач


НЕНЕЦКИЙ АО/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ – Вертолетная экспедиция, организованная Баренц-отделением Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, изучила пути миграции белых медведей на севере Ненецкого автономного округа. За три дня ученые обследовали территорию в пять тысяч квадратных километров.

Экспедиция по мониторингу белых медведей карско-баренцевоморской популяции проходила с 18 по 21 апреля, сообщили «Би-порту» в пресс-службе Баренц-отделения WWF. В ней приняли участие эксперты Института проблем экологии и эволюции РАН и Центра природопользования и охраны окружающей среды НАО.

Как и в прошлом году, для работы был выбран участок побережья между поселком Амдерма на побережье Карского моря и островом Вайгач, где весной белые медведи начинают миграции после окончания полярной ночи. Ровно год назад участники экспедиции установили здесь ошейник со спутниковым передатчиком на медведицу, а также провели серию наблюдений за поведением десяти хищников.

В этом году специалисты облетели остров Вайгач, добрались до юга Новой Земли и осмотрели ледовые поля в надежде повторить успех. Однако погодные условия в апреле 2017 года оказались совсем другими, чем ожидалось.

«Из-за высоких среднемесячных температур на побережье Северного Ледовитого океана в этом году мы не увидели припая, на краю которого обычно находят свою добычу белые медведи. Зато циклонический ветер пригнал лёд с северо-востока, который образовал многокилометровые ледовые поля и торосы. В этих условиях хищники остались вдали от береговой линии, а перед нами предстали бескрайние ледяные просторы, сплошь состоящие из льда и снега», – рассказывает координатор проектов Баренц-отделения WWF Иван Мизин.

По словам Мизина, следы пребывания двух или трех медведей, переметаемые ветром, терялись среди нагромождений льдин. За три дня активного поиска ученым не удалось увидеть с борта вертолета ни одного белого медведя, хотя однажды они отметили останки тюленя после удачной охоты. Еще трижды пытались найти зверей по следам, но безрезультатно.

Отсутствие белых медведей позволило тюленям чувствовать себя в этих местах свободно. На краю разводий лежали морские зайцы, среди торосов прятались гренландские тюлени, а у трещин можно было заметить многочисленных нерп. В проливе Карские Ворота были отмечены отдыхающие на льдинах моржи, а также несколько белух в большой полынье.

«Несмотря на то, что цели экспедиции полностью не были достигнуты, в «копилке» ученых появились новые данные о численности и распределении морских млекопитающих, зависимости белых медведей от ледовых условий при сезонных миграциях, а жители НАО совместно с экспертами удачно предупредили возможный конфликт с хищником», – резюмирует директор Баренц-отделения WWF России Олег Суткайтис.

Временное похолодание не остановит приход весны, отмечают специалисты. С изменением направления ветра и лёд начнет разрушаться, а белые медведи неизбежно появятся на берегу.

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