Школьники Мурманска пронесут более тысячи портретов в рамках акции «Бессмертный полк»

25 Апреля 2017 года, 11:12

МУРМАНСК/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ - Власти города Мурманск ведут большую работу по патриотическому воспитанию молодежи и сохранению военной истории города-героя. В 2014 году Мурманск включился во Всероссийскую акцию «Бессмертный полк». В результате было собрано множество биографий и фотографий участников Великой Отечественной войны из семейных архивов. В этом году в составе праздничной колонны пройдут ученики 8–11-х классов мурманских школ и гимназий. Они пронесут по улицам города более 1000 штендеров с портретами героев. В рамках привлечения школьников Мурманска к сохранению военной истории, в гимназии №7 прошел классный час, посвященный Великой Отечественной войне. Школьники еще раз изучили биографии героев, вспомнили их подвиги.

АГМ