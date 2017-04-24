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Жизнь в Мурманске


Сари
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Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

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Главная » НОВОСТИ » В адрес главы Колы вынесено представление за ненадлежащую расчистку дорог
 
 
 
 
25 Апреля 2017 года, 11:45

В адрес главы Колы вынесено представление за ненадлежащую расчистку дорог


КОЛА/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ – По результатам проверки прокуратуры в адрес главы администрации Колы внесено представление. Надзорный орган выявил нарушения в содержании автомобильных дорог города. Высота снежных валов около пешеходных переходов на проспекте Защитников Заполярья достигала более метра. По улице Заводской и проспекту Советскому также не были предприняты меры по расчистке на участках, которые оборудованы транспортными ограждениями или повышенным бордюром. В снегу находились тротуары. Кроме того, сотрудниками выявлено, что своевременно не были ликвидированы дефекты на участках дороги.

«В отношении должностного лица, допустившего нарушение законодательства, прокурором возбуждено дело об административном правонарушении. Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокурора Кольского района», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.

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