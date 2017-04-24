В адрес главы Колы вынесено представление за ненадлежащую расчистку дорог

25 Апреля 2017 года, 11:45

КОЛА/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ – По результатам проверки прокуратуры в адрес главы администрации Колы внесено представление. Надзорный орган выявил нарушения в содержании автомобильных дорог города. Высота снежных валов около пешеходных переходов на проспекте Защитников Заполярья достигала более метра. По улице Заводской и проспекту Советскому также не были предприняты меры по расчистке на участках, которые оборудованы транспортными ограждениями или повышенным бордюром. В снегу находились тротуары. Кроме того, сотрудниками выявлено, что своевременно не были ликвидированы дефекты на участках дороги.

«В отношении должностного лица, допустившего нарушение законодательства, прокурором возбуждено дело об административном правонарушении. Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокурора Кольского района», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.