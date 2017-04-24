Генпрокуратура прорабатывает вопрос о создании экологической прокуратуры в Арктике

25 Апреля 2017 года, 12:40

РОССИЯ/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ – Генеральная прокуратура России прорабатывает вопрос о создании прокуратуры по надзору за исполнением экологического законодательства в Арктике, пишут РИА Новости, ссылаясь на доклад генпрокурора Юрия Чайки о законности и правопорядке в 2016 году.

«В настоящее время генеральной прокуратурой Российской Федерации прорабатывается вопрос о создании специализированной прокуратуры для осуществления надзора за исполнением экологического законодательства в Арктической зоне», — говорится в документе.

Генпрокурор подчеркнул, что возглавляемое им ведомство обращает «пристальное внимание на исполнение природоохранного законодательства в Арктике».

Накопленный экологический ущерб Чайка назвал главной проблемой Арктики. По данным МЧС России, на 15% арктических территорий страны зафиксирован критический уровень экологического загрязнения. Региональные власти, органы местного самоуправления и хозяйствующие субъекты не соблюдают требований к сбору, переработке и обезвреживанию выбросов и отходов, установлено в ходе прокурорских проверок.

По словам генпрокурора, проблемы защиты природы Арктики требуют осуществления других практических и правовых мер федеральными и региональными органами государственной власти.

«Необходимо внедрять современные малоотходные технологии по использованию и обезвреживанию отходов различных видов с вовлечением их во вторичное производство, запретить складирование мусора в наиболее ценных местах традиционного хозяйствования местного населения, провести инвентаризацию и очистку загрязненных территорий на заброшенных объектах», — отмечается в докладе.

Кроме того, считает Чайка, нужно усилить региональный надзор при обращении с отходами производства и потребления.