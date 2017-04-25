Проблему зарплат гражданского персонала Северного флота обсудят в Облдуме

25 Апреля 2017 года, 13:48

МУРМАНСК/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ — На очередном заседании комитета Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО депутаты планируют рассмотреть вопрос о составе рабочей группы, которая займется разработкой предложений по решению проблем оплаты труда гражданского персонала Северного флота. По словам главы комитета Михаила Ильиных, проблема существует уже достаточно давно.

«У нас достаточно гражданских специалистов работает в воинских частях, и финансируется их труд за счёт средств Минобороны. Но в течение последних трёх лет зарплата этих людей не индексируется, при этом часто не соответствует по трудозатратам объему исполняемой работы. К сожалению, Минобороны самостоятельно эту задачу не решают», - рассказал «Би-порту» Ильиных.

Депутат отметил, что к парламентариям обратились представители профсоюза служащих Северного флота. Для решения вопроса и будет создана рабочая группа, в состав которой войдут в том числе депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, а также руководитель областного профсоюза.

«Планируется создать достаточно серьезную рабочую группу, будем искать пути решения этой проблемы, потому что труд людей, которые работают рядом с военными и выполняют боевые задачи, должен достойно оплачиваться», - считает Ильиных.