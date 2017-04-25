В Санкт-Петербурге задержан скрывающийся более двух лет житель Мончегорска

25 Апреля 2017 года, 14:10

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ - На северо-западных железнодорожных магистралях проводится операция «Розыск». Сотрудниками Санкт-Петербург – Витебского линейного отдела МВД России на транспорте был выявлен гражданин, распивающий спиртные напитки на платформе Витебского вокзала Северной столицы. Правонарушитель был доставлен в дежурную часть линейного отдела, где стражами правопорядка установлено, что 45-летний житель Мончегорска находится в федеральном розыске. Более двух лет мончегорец скрывается от органов правосудия за уклонение от уплаты алиментов на содержание своих детей. Стражами правопорядка в отношении злоумышленника составлен административный протокол по статье «Потребление (распитие) алкогольной продукции в общественных местах». Информация о его местонахождении передана инициатору розыска.

Фото: VistaNews.ru