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Главная » НОВОСТИ » Региональные парламентарии поддерживают закон о соцгарантиях сотрудникам силовых структур
 
 
 
 
25 Апреля 2017 года, 14:22

Региональные парламентарии поддерживают закон о соцгарантиях сотрудникам силовых структур


МУРМАНСК/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ — В Госдуму направлен проект поправок в закон о соцгарантиях сотрудникам российских силовых ведомств и внесении изменений в отдельные законодательные акты России. В частности, предлагается дополнить указанный закон положениями, согласно которым все социальные гарантии вдовам или вдовцам погибших сотрудников, а также умерших граждан России, уволенных со службы вследствие увечья или иного повреждения здоровья, будут предоставляться до повторного вступления в брак.

Областные депутаты, по словам главы профильного комитета регионального парламента Михаила Ильиных, предлагаемые поправки поддерживают. Проект закона будет рассмотрен на завтрашнем заседании комитета.

«Закон направлен на то, чтобы все льготы, которые заслужил сотрудник силовых структур на день своей гибели или смерти после увольнения, оставить за их вдовами до повторного брака. Прежде всего, это касается медицинского обеспечения, санаторно-курортного лечения. Безусловно, эти меры поддерживать надо, они справедливы», - отметил Ильиных.

Фото: Дмитрий Лекай / «Коммерсантъ»

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