На одну саамскую общину в Мурманской области станет меньше

25 Апреля 2017 года, 14:50

ЛОВОЗЕРО/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ – Два года назад Родовая община коренного малочисленного народа саами «Родовая община - Чуввесь кяйн» начала процедуру ликвидации организации по собственной инициативе. На протяжении этого времени в Управление Минюста России по Мурманской области документы, необходимые для завершения процедуры ликвидации, представлены не были. Уполномоченный орган не мог провести проверку деятельности организации, в результате по данному факту «Чуввесь кяйн» была привлечена к административной ответственности – штрафу в размере пяти тысяч рублей.

«Кроме того, организация не отчитывалась и сведений, предусмотренных законодательством, в установленный срок не направляла. В связи с этим было принято решение об обращении в суд с целью завершения процедуры ликвидации», – рассказала «Би-порту» начальник Управления Минюста России по Мурманской области Екатерина Свиридовская.

Первое заседание в Ловозерском суде по делу о ликвидации назначено на начало мая.