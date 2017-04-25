В Мончегорске воссоздадут боевые действия Великой Отечественной войны

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ - В Мончегорске 1 мая покажут историческую реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны. Мероприятие приурочено к празднованию 72-й годовщины Победы в войне 1941-1945 годов. Реконструкцию готовит мурманский клуб военно-исторической реконструкции «Заполярный рубеж». «Битва» пройдет в городском парке.
Кроме того, в этот день в парке развернется традиционная праздничная торговля. В торговых палатках можно будет приобрести продовольственные товары, игрушки и сувениры. Для самых маленьких северян будут работать детские аттракционы. Полевая кухня и выездные буфеты предложат мончегорцам и гостям города солдатскую кашу с тушенкой, чай, шашлыки и выпечку.
Фото из группы «ВКонтакте»