Юрий Чайка считает, что прокуроры должны иметь право возбуждать уголовное дело

25 Апреля 2017 года, 15:30

РОССИЯ/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ – По мнению генерального прокурора России Юрия Чайки, сотрудники надзорного органа должны иметь право возбуждать уголовные дела наряду со следователями.

«Прокуратура либо руководит расследованием, либо сама расследует уголовное дело. Другого не дано. В этом вопросе наша страна отнюдь не на лидирующих позициях, у российской прокуратуры сейчас нет ни того ни другого», – рассказал Чайка в интервью «Известиям».

Он отметил, что сотрудники ведомства должны проводить проверку в порядке общего надзора, при этом, не направлять собранные доказательства в следственный комитет и ждать реакции, а самостоятельно доводить работу до завершения.

«Подобные полномочия – очевидный факт, аксиома, они должны быть по определению. Сейчас вопрос находится в плоскости политики, и решение должно приниматься законодателями на уровне руководства страны», – подчеркнул генпрокурор.