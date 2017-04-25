Соцподдержку за рождение первенца смогут получить только северянки моложе 25 лет

25 Апреля 2017 года, 16:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ – В своем выступлении в Государственной думе Дмитрий Медведев сделал особый акцент на мерах по стимулированию рождений первых детей в семьях.

«Нам нужно подумать не только о стимулировании рождения вторых и третьих детей, потому что это мы плюс-минус научились делать, а о стимулирование рождения первенцев».

В Мурманской области последние пять лет рост рождаемости шёл за счёт рождения третьих и последующих детей, прокомментировал министр социального развития региона Сергей Мякишев. Количество первых рождений при этом сократилось. Марина Ковтун встретилась с молодыми и многодетными семьями региона и дала поручение социальному блоку правительства разработать комплекс мер по поддержке первых рождений. В настоящее время он уже разработан и проходит согласование.

Комплекс включает шесть разделов: от мер по сохранению здоровья до информационной поддержки, отметил Мякишев. Также предусмотрена ежемесячная выплата по уходу за ребёнком до полутора лет в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения (более 14 тысяч рублей).

«Главное условие – маме на момент рождения первенца не должно быть больше 25 лет. Разработанный Комплекс мер учитывает реалии и ценности современной жизни молодых людей: например, предполагается предоставлять беременным абонементы в филармонию, после рождения ребенка – льготные абонементы в фитнес-центры и бассейны», – рассказал Сергей Мякишев.

Сам министр прокомментировать проект не смог, поскольку находится в отпуске, а специалист министерства с журналистом «Би-порта» общаться отказался без объяснения причины.

Фото: Twitter