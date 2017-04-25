Самый богатый карельский депутат за год заработал 25,5 млн рублей

25 Апреля 2017 года, 17:25

КАРЕЛИЯ/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ — Депутаты законодательного собрания Карелии отчитались о своих доходах за 2016 год. По данным «Губернiя Daily», самым богатым народным избранником в Законодательном собрании Карелии оказался Максим Воробьев, директор комбината по добыче и переработке железной руды «Карельский окатыш». За год он заработал 25,5 млн рублей. Кроме того, он задекларировал земельный участок 1500 кв.м, дом площадью 140 кв.м, квартиру 63,4 кв.м, а также автомобиль Volkswagen Touareg, снегоход Linkx и прицеп «Респо». Его супруга заработала 82,9 тысяч рублей, ей принадлежат иномарка Audi Q3 и квартира площадью 42 кв.м.

В тройку самых богатых парламентариев также вошли управляющий директор АО «ТНС энерго Карелия» Олег Доценко с доходом 24,4 млн рублей с учетом продажи имущества и депутат Виталий Красулин, заработавший 20,5 млн рублей, также с учетом продажи имущества.

Напомним, что накануне о свих доходах за прошлый год отчитались заполярные парламентарии. Доходы самых богатых законодателей Мурманской области превысили заработок карельских коллег — так, директор Кольской АЭС Василий Омельчук заработал 39,46 млн рублей, следом за ним идёт Виктор Сайгин, показавший доход в 31,06 млн рублей. В общей сложности депутаты региона за год заработали примерно 200 млн рублей.

Фото: rk.karelia.ru