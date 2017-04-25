Региональные экскурсионные береговые программы объединят в единый каталог

25 Апреля 2017 года, 16:36

МУРМАНСК/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ - Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области провело рабочую встречу по формированию береговой программы для паромных туристов. Как сообщается на сайте Министерства, целью рабочего совещания являлась выработка основных направлений работы по расширению и адаптации экскурсионных береговых программ для паромных туристов с учетом их специфики.

Во встрече приняли участие представители комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска, Русского географического общества, турбизнеса и руководитель Центра кластерного развития. Представители бизнеса обратили внимание на основные проблемы, препятствующие развитию туризма. Были предложены новые идеи по устранению недочетов и по усовершенствованию инфраструктуры города Мурманска для приема туристов. По итогам проведенной встречи было решено объединить береговые программы, предлагаемые региональными туроператорами, в единый каталог. В него также включены основные объекты размещения и питания гостей города, а также точки реализации сувениров местных производителей.