На улицах Мурманска идет генеральная уборка

25 Апреля 2017 года, 17:05

МУРМАНСК/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ - Специалисты муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» готовят заполярную столицу к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На дорогах города полным ходом идет генеральная уборка. Рабочие в усиленном режиме выполняют механизированную очистку проезжей части дорог, тротуаров, уборку лестниц и зеленых зон. Проводится работа и по украшению городских магистралей. К майским праздникам вдоль дорог появятся порядка 10 тысяч флагов.

Также в план мероприятий входят праздничное оформление города, благоустройство памятников, обелисков, мемориальных знаков и мест воинских захоронений. В оставшееся до торжественной даты время будет проведена санитарная очистка прилегающих к памятникам территорий, выполнены необходимые ремонтные работы, расчищены и приведены в порядок скверы, парки и газоны вдоль городских улиц. Кроме того, запланировано проведение традиционных общегородских субботников. В этом году они состоятся 29 апреля и 6 мая.

АГМ