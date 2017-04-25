Мурманск: прогноз отключений на 26 апреля

МУРМАНСК/ 25 апреля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 апреля.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 8 ЧАСОВ 50 МИНУТ 24 АПРЕЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 28 АПРЕЛЯ ул. Челюскинцев, 7
09.00 – 12.00 ул. Капитана Маклакова, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 11.00 ул. Крупской, 42, 44, 46
09.00 – 23.00 ул. Инженерная, 6, 8
10.00 – 13.00 пр. Ленина, 17
12.00 – 16.00 пр. Кольский, 31
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 14.00 проезд Связи, 18
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 10.30 ул. Шевченко, 7а
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.