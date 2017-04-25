50 тысяч квадратных метров жилья экономкласса построили в Мурманской области в 2016 году

26 Апреля 2017 года, 09:38

МУРМАНСК/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ — Мурманская область в прошлом году вошла в число регионов-лидеров по темпам роста строительства жилья, об этом на видеоселекторном совещании заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Вопрос ввода жилья стал одним из ключевых в рамках совещания, участие в котором приняли заместитель главы региона Евгений Никора и областной министр строительства и территориального развития Леонид Кан.

Отмечается, что в 2016 году в Мурманской области за счет всех источников финансирования введено почти 60 тысяч кв.м общей площади жилья. Уровень прошлого года превысил показатели 2015 года в 1,8 раз, а также оказался в 1,3 раза больше планового показателя. Объем ввода жилья экономкласса составил около 50 тысяч кв.м.

Таким образом, по итогам 2016 года регион вошел в число лидеров по темпам роста строительства жилья.