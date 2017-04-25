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Главная » НОВОСТИ » Россия уступила африканским странам в рейтинге свободы СМИ
 
 
 
 
26 Апреля 2017 года, 10:27

Россия уступила африканским странам в рейтинге свободы СМИ


МИР/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ – Российская Федерация осталась на 148 месте в рейтинге свободы прессы, подготовленном международной организацией «Репортёры» без границ. Как ранее сообщал «Би-порт», рейтинг возглавила Норвегия. Вторую и третью строчки заняли соответственно Швеция и Финляндия.

В первой десятке рейтинга оказались Дания, Нидерланды, Коста-Рика, Швейцария, Ямайка, Бельгия и Исландия. Наихудшие условия для работы СМИ оказались в Китае, Сирии, Туркменистане, Эритрее и Северной Корее.

Россию в рейтинге обошли почти все страны африканского континента: Алжир, Нигер, Кения, Зимбабве – все они и многие другие располагаются в рейтинге выше России. А Гана, Буркина-Фасо, Ботсвана, Южная Африка и Намибия вообще попали в первые 50 стран рейтинга.

Фото: Twitter

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