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Главная » НОВОСТИ » На родину из Мурманской области депортирован житель Узбекистана
 
 
 
 
26 Апреля 2017 года, 11:00

На родину из Мурманской области депортирован житель Узбекистана


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 апреля - Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области продолжают контролировать миграционную обстановку на территории Мурманской области. Одно из важных направлений деятельности миграционной службы – организация депортации иностранных преступников, освободившихся из мест лишения свободы.

Решение о нежелательности пребывания на территории России иностранного гражданина, который был осужден и отбывал наказание за совершение преступления в нашей стране, принимает Министерство юстиции Российской Федерации за несколько месяцев до окончания срока отбывания наказания. Сотрудники миграционной службы исполняют данное решение, встречая осужденного в момент освобождения из мест лишения свободы и выполняя процедуру депортации его за пределы России.

Так, из исправительной колонии строгого режима в Мурманской области освободился гражданин Узбекистана. Иностранец отбывал наказание в мурманской колонии за сбыт и хранение наркотических средств растительного происхождения в особо крупном размере. Полицейские изъяли у него при попытке ввезти на территорию России 58 килограммов героина и 1 килограмм опия. Мужчина был осужден на 8 лет лишения свободы.

В связи с тем, что совершенное жителем Узбекистана преступление относится к категории тяжких, в отношении него принято решение о депортации после освобождения за пределы Российской Федерации. Вернуться в Россию он сможет только после 2025 года.

Стоит отметить, что всего с начала года сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области процедуре депортации подвергнуто 6 иностранных граждан. В основном они были этапированы в исправительные учреждения Заполярья для отбытия наказания из Москвы, Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Основные преступления, которые совершали иностранные граждане - это тяжкие либо особо тяжкие преступления, против личности либо связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Благодаря слаженной работе сотрудников правоохранительных органов Мурманской области миграционная обстановка в Заполярье остается контролируемой и управляемой.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

 

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