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Главная » НОВОСТИ » Алкоэнергетики в России могут оказаться под запретом
 
 
 
 
26 Апреля 2017 года, 11:12

Алкоэнергетики в России могут оказаться под запретом


РОССИЯ/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ – Министерство финансов предлагает «ввести запрет производства и оборота алкогольной продукции с содержанием этилового спирта крепостью менее 22% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества», рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства, уточнив, что исключение составляет производство для оборота за пределами страны и экспортных продаж.

Соответствующую норму Минфин сформулировал в преддверии второго чтения поправок сенаторов в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта...» (171-ФЗ). В первом чтении документ был рассмотрен 24 марта. В течение следующих 30 дней в него вносились поправки, дата второго чтения еще не назначена.

В Минфине рассказали, что по итогам исследований было сделано заключение о вредном воздействии на организм человека алкогольных тонизирующих напитков. В ведомстве также добавили, что «в данном вопросе речь идет о здоровье населения, что значительно важнее» выпадающих доходов от уплаты акцизов.

Министерство здравоохранения также настаивает на запрете потребления слабоалкогольных напитков, содержащих тонизирующие вещества, поскольку они вызывают привыкание к алкоголю. В аппарате вице-премьера Александра Хлопонина, который курирует алкогольную отрасль, тоже сказали, что положительно оценивают инициативу Минфина.

«Спирт в комбинации с кофеином или тауирином наносит существенный вред здоровью», — сказала пресс-секретарь вице-премьера Наталья Платонова.

Источник в финансово-экономическом блоке правительства отметил, что «для введения предлагаемого запрета необходимо наличие научно доказанной опасности спиртосодержащей тонизирующей продукции по сравнению с другими видами алкогольных напитков». По его словам, вызывает сомнения предлагаемая градация запрета на алкогольную продукцию, содержащую менее 22% спирта.

«Получается, что алкогольная продукция крепостью более 22% с содержанием тонизирующих веществ является менее вредной для потребителя», — пояснил он.

По данным ЕМИСС, в первом квартале 2017 года в России было произведено 15 млн. л слабоалкогольных напитков с содержанием спирта не более 9%. В аналогичном периоде 2016 года – 13 млн. л, за 2016 год — 70 млн. л. Это не весь объем произведенных в стране алкоэнергетиков, подчеркивает глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. По его словам, еще 250–300 млн. л приходится на винные и пивные напитки, а также на напитки, называющиеся сидрами, но не являющиеся ими, которые также содержат тонизирующие вещества.

В 2015 году 38 регионов, в том числе Мурманская область, поддерживали запрет на продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков, хотя ФАС пыталась бороться с этим в судах. Но согласно ст. 16 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта...» (171-ФЗ) органы власти субъектов могут устанавливать ограничения времени, условий и мест розничной торговли, а также запрещать розничную продажу алкогольной продукции. Депутаты также неоднократно предлагали ввести запрет подобных напитков на федеральном уровне, но их проекты не доходили до первого чтения — правительство давало отрицательные отзывы.

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