Многодетные семьи Мурманской области получили 1049 земельных участков

26 Апреля 2017 года, 11:25

МУРМАНСК/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ — Порядка 41% многодетных семей региона, поставленных на учет в начале 2017 года, уже обеспечены земельными участками, такие данные представил областной Минстрой на селекторном совещании региональных министерств с замглавы федерального Минстроя Никитой Стасишиным.

Так, по состоянию на 1 января этого года на учет поставлено 2556 многодетных семей, им предоставлено 1049 земельных участков – то есть участками обеспечен 41% семей от общего числа поставленных на учет.

Кроме того, в 2016 году 45,76 млн рублей из областного бюджета было направлено на компенсацию обеспечения участков инфраструктурой распределена 16 муниципальным образованиям. За счет этих средств осуществляется оплата за технологическое подключение к электрическим сетям 117 участков, присоединение 72 участков к системе водоснабжения, построены грунтовые проезды к 12 участкам, начаты работы по строительству грунтовых подъездов, а также по строительству сети водоснабжения.

В числе мер также предоставление наиболее нуждающимся многодетным семьям, получившим земельный участок, целевой субсидии на приобретение основных строительных материалов, таких как песок, щебень, арматура и цемент.

В 2017 году средства на возведение необходимой инфраструктуры будут выделены в объеме прошлого года и распределены между 13 муниципалитетами. Ранее сообщалось, что в регионе в этом году будет сформировано 200 земельных участков для многодетных семей.