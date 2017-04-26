ВЦИОМ: Число счастливых россиян достигло экономического максимума

26 Апреля 2017 года, 12:10

РОССИЯ/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные регулярного мониторинга уровня счастья россиян.

Уровень счастья россиян, по субъективным ощущениям, достиг 85% - максимальный показатель за все годы измерений. Этот процент высок во всех социально-демографических группах, однако можно отметить, что молодежь (95% среди 18-24-летних) и люди с высоким, по их оценкам, достатком (94%) более оптимистичны, в сравнении с людьми преклонного возраста (82% среди 60-летних и старше) и жалующимися на свое материальное положение (63%).

Индекс, рассчитываемый на основе вопроса о том, ощущают респонденты себя счастливыми или несчастными, составил 72 п. (против 66 п. в ноябре 2016 года) – исторический максимум. Положительная динамика наблюдается на фоне заметного увеличения доли строго положительных ответов («определенно да») – с 32% до 39%.

Согласно данным опроса «ВЦИОМ-Спутник», среди знакомых и близких 35% респондентов преобладают счастливые люди, больше недовольных жизнью в своем окружении наблюдают 12%. Каждый второй опрошенный (50%) отмечает примерно равное количество тех и других в своем окружении. Индекс социального счастья немного вырос: 58 п. против 55 п. осенью 2016 года.

Сегодня 32% респондентов говорят, что чувствуют себя счастливым благодаря семье (против 20% полгода назад), 19% радуются жизни, поскольку у них есть дети. Для каждого пятого (21%) залогом счастья является хорошее самочувствие (свое и своих близких) – рост с 13% в конце 2016 года. Однако здоровье занимает первые строчки и в списке причин, заставляющих чувствовать себя несчастными (6%). Недовольство также вызывают материальные трудности (9%), низкие зарплаты и задержки выплат (6%), плохое положение дел в стране (6%) и т.д.

«В условиях, когда давление неблагоприятных обстоятельств оказывается затяжным, общественное сознание готово жадно впитывать любые позитивные новости. В последние месяцы их было немало: наметившийся рост промышленного производства и ВВП в целом, укрепление рубля, стремительный спад напряжённости вокруг Сирии и Северной Кореи и т.п. Все эти факторы стимулируют эмоциональный подъём», - комментирует эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб.

Он также отметил, что «не стоит забывать, что основными «генераторами» счастья продолжают оставаться факторы личной жизни». По его мнению, это говорит о том, что «люди продолжают уходить во «внутренний мир» семьи, в меру сил отвлекаясь от проблем «внешнего мира», которые продолжают восприниматься ими как весьма болезненные».

Фото: Twitter