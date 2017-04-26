МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ - Андрей Ефремов назначен исполняющим обязанности руководителя Следственного комитета по Мурманской области. Соответствующий приказ подписал председатель СКР Александр Бастрыкин. Ранее Ефремов занимал должность заместителя руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте.
До настоящего момента обязанности руководителя исполнял первый заместитель руководителя СУ СКР по Мурманской области Олег Коробов после того, как предыдущий руководитель ведомства Николай Коннов был освобождён от своей должности.