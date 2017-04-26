«Левада-центр»: 45% россиян считает, что Медведеву пора в отставку

26 Апреля 2017 года, 12:26

РОССИЯ/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ — По данным апрельского опроса «Левада-центра», 45% опрошенных россиян считают, что премьер-министру России Дмитрию Медведеву необходимо уйти в отставку. 18% респондентов выступают «определенно за» отставку Медведева, ещё 27% — «скорее за» его отставку. Результаты исследования приводит РБК.

В целом наблюдается снижение рейтинга доверия к премьер-министру за год: если в мае 2016 года Медведеву полностью доверяли 14% респондентов, то в апреле 2017 года показатель снизился до 3%. При этом число «в основном доверяющих» сократилось за год с 39% до 30%, количество «в основном не доверяющих» увеличилось с 30% до 33%; а число «совершенно не доверяющих» премьеру возросло с 14% до 19%.

За последние годы также уменьшилось количество респондентов, выражающих «симпатию» к премьеру — с 12% в 2013 году до 8% в апреле 2017 года. Число опрошенных, которые «не могут сказать о нем ничего плохого», упало за четыре года с 29% до 21%. С 5% до 9% выросло количество респондентов, выражающих к господину Медведеву «антипатию», с 2% до 4% — «отвращение».

Однако источник РБК в аппарате правительства отказался комментировать результаты опроса «Левада-центра» из-за «отсутствия динамики по вопросу об отставке премьера».