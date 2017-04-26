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Сари
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Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » «Левада-центр»: 45% россиян считает, что Медведеву пора в отставку
 
 
 
 
26 Апреля 2017 года, 12:26

«Левада-центр»: 45% россиян считает, что Медведеву пора в отставку


РОССИЯ/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ — По данным апрельского опроса «Левада-центра», 45% опрошенных россиян считают, что премьер-министру России Дмитрию Медведеву необходимо уйти в отставку. 18% респондентов выступают «определенно за» отставку Медведева, ещё 27% — «скорее за» его отставку. Результаты исследования приводит РБК.

В целом наблюдается снижение рейтинга доверия к премьер-министру за год: если в мае 2016 года Медведеву полностью доверяли 14% респондентов, то в апреле 2017 года показатель снизился до 3%. При этом число «в основном доверяющих» сократилось за год с 39% до 30%, количество «в основном не доверяющих» увеличилось с 30% до 33%; а число «совершенно не доверяющих» премьеру возросло с 14% до 19%.

За последние годы также уменьшилось количество респондентов, выражающих «симпатию» к премьеру — с 12% в 2013 году до 8% в апреле 2017 года. Число опрошенных, которые «не могут сказать о нем ничего плохого», упало за четыре года с 29% до 21%. С 5% до 9% выросло количество респондентов, выражающих к господину Медведеву «антипатию», с 2% до 4% — «отвращение».

Однако источник РБК в аппарате правительства отказался комментировать результаты опроса «Левада-центра» из-за «отсутствия динамики по вопросу об отставке премьера».

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