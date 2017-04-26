Добраться поездом в Мурманск станет дешевле в канун Дня Победы

26 Апреля 2017 года, 12:40

МУРМАНСК/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ – До 27 апреля пассажиры «Российских железных дорог» смогут приобрести билеты по специальным ценам. Предложение распространяется только на поезда, которые курсируют в города-герои и приурочено ко Дню Победы. В акции «Посетите город-герой» участвуют 28 поездов в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Волгоград, Смоленск, Новороссийск и Тулу.

Стоимость билета в вагоне купе поездом «Санкт-Петербург – Мурманск» начинается от 1945 рублей. Аналогичное место из Москвы в столицу Заполярья – от 2945 рублей.

«Поезда будут отправляться 6, 7, 8, 10, 11 и 12 мая», – сообщают в ОАО «РЖД».