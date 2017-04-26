В Северном бассейне выловили 177 тысяч тонн рыбы

26 Апреля 2017 года, 13:00

РОССИЯ/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ – Общий вылов рыбы российскими пользователями по состоянию на 24 апреля составил 1,7 млн тонн, что на 4,6% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в Росрыболовстве.

В Северном бассейне выловлено 177,6 тысяч тонн, что меньше уровня прошлого года на 18,4 тысяч тонн. На промысле трески добыто на 16,1 тысяч тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года – 123,6 тысяч тонн. Вылов пикши уменьшился на 6,1 тысяч тонн и составляет 40,7 тысяч тонн.

В зонах иностранных государств российскими рыбаками добыто 137,6 тысяч тонн, что больше уровня прошлого года на 14,7 тысяч тонн. Объем вылова увеличился, главным образом, за счет вылова в зоне Марокко.