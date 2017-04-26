Собственники жилья в России смогут не платить налог на имущество

26 Апреля 2017 года, 13:57

РОССИЯ/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ – Председатель Комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный предложил освободить от налога на имущество собственников энергоэффективных жилых и нежилых помещений. По его мнению, большинство зданий, построенных несколько десятилетий назад, таким качеством не обладают. Предполагается, что чем выше класс энергоэффективности у дома, тем меньше его жители будут платить за услуги ЖКХ.

«Считаю целесообразным рассмотреть меры, налогового стимулирования работ по капитальному ремонту и реконструкции, как предложение – освободить от налога на имущество собственников жилых и нежилых помещений, многоквартирных домов, сроком до трех лет, при условии достижения высоких и очень высоких классов энергоэффективности», – цитируют Завального в Государственной Думе.

Подобные льготы должны привести к снижению показателей энергоемкости валового регионального продукта и сократить количество бюджетных расходов, которые связаны с выплатой компенсаций. В частности, выделяемых малообеспеченным категориям граждан в рамках социальной адресной помощи.