Россия и Норвегия обсудили промысел краба-стригуна в Баренцевом море

26 Апреля 2017 года, 14:32

БРЮССЕЛЬ/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ – Россия и Норвегия на площадке международных выставок в Брюсселе обсудили вопрос регулирования промысла краба-стригуна опилио на континентальном шельфе Баренцева моря в районе регулирования НЕАФК. Глава Росрыболовства Илья Шестаков провёл встречу с постоянным заместителем Министра рыболовства Норвегии Арне Бенджаминсеном.

Россия и Норвегия осуществляют промысел краба-стригуна в районе регулирования НЕАФК в Баренцевом море на основании Конвенции ООН по морскому праву и договора о разграничении морских пространств и сотрудничестве. Предложение российской стороны по возможным изменениям в Схему контроля и принуждения НЕАФК – также стало одним из ключевых в обсуждении.

«На встрече также обсудили вопросы взаимодействия стран в рамках в Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству», - сообщили в Росрыболовстве.