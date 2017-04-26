Создание природного парка «Кораблекк» обсудят на заседании правительства Мурманской области

26 Апреля 2017 года, 14:50

МУРМАНСК/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ – Очередное заседание правительства Мурманской области состоится 28 апреля. На повестке заседания стоят пять вопросов, среди которых – создание природного парка «Кораблекк» в Печенгском районе. Предлагаемая к созданию особо охраняемая природная территория служит важнейшим местом обитания лося, бурого медведя, тетеревиных и хищных птиц, сосудистых растений и лишайников, а также редких видов, в том числе занесенных в Красную книгу нашего региона. Парк располагается поблизости с заповедником Пасвик.

Кроме прочего на заседании будут рассмотрены вопросы безопасности дорожного движения в 2016 году, поощрения победителей и призёров соревнований по стандартам WorldSkills. Кроме того, с отчётом о своей работе выступит председатель Комитета государственных закупок Мурманской области Дмитрий Руусалеп.