Факт безучетного потребления электроэнергии выявили специалисты «Колэнерго» в одной из торговых точек села Ура-губа

26 Апреля 2017 года, 15:21

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ - «Сыграл роль фактор внезапности проведенной нами проверки, - рассказал начальник службы учета электроэнергии производственного отделения «Северные электрические сети» Сергей Коверин. – На приборе учета в продовольственном магазине было установлено специальное магнитное устройство, стопорившее счетчик, и к нашему приезду снять его не успели».

Как пояснил Сергей Коверин, подобные устройства, блокирующие счетчики, приобретаются недобросовестными потребителями через интернет. Нередко люди просто не понимают, что таким образом совершают воровство электроэнергии с применением специальных технических средств и могут понести достаточно суровое наказание. В случае обнаружения факта хищения электроэнергии, объем безучетного потребления рассчитывается, исходя не из фактических расходов электроэнергии, а по максимальной мощности всех энергопринимающих устройств, помноженной на их круглосуточную работу. Объем потребления, который должен будет в таком случае оплатить нарушитель, в разы превышает количество фактически использованной электроэнергии.

Статья 7.19 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей. При крупных размерах хищения электроэнергии потребитель несет уголовную ответственность: штраф, исправительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

По выявленному факту безучетного потребления электрической энергии в Ура-губе специалистами филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») был оформлен соответствующий акт. Владелец магазина выразил готовность добровольно возместить ущерб, причиненный энергокомпании.

В «Колэнерго» действует телефон доверия. Позвонив по номеру (815-2) 64-90-44 можно оперативно сообщить о совершенных или о готовящихся хищениях электроэнергии, энергетического оборудования, о подготовке или совершении иных противоправных действий на объектах электросетевого комплекса.