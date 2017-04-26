В Мурманске в преддверии Дня Победы состоялась презентация книги «Заполярные ветераны МВД»

26 Апреля 2017 года, 18:22

МУРМАНСК/ 26 апреля - В УМВД России по Мурманской области состоялась презентация книги «Заполярные ветераны МВД», выпуск которой посвящен 25-летию деятельности областной общественной организации Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Мурманской области.

Автор книги Владимир Александрович Котов уже более 10 лет является председателем областного совета ветеранов ОВД и ВВ. Им была проделана большая подготовительная работа. Материал собирался на основе личных воспоминаний, запрашивался в территориальных отделах внутренних дел, отбирался в музейных фондах и фотоархивах.

Тираж книги, который был отпечатан в одной из типографий Санкт-Петербурга, составляет 100 экземпляров. Хотя формально автор не разбивал книгу на главы, ней есть несколько четко выраженных смысловых кусков.

Открывает издание историческая ретроспектива, начиная с 60-х годов прошлого века. Затем идут 90-е годы – период становления ветеранского движения в регионе. Далее ведется рассказ о новейшей истории с примерами участия ветеранов в конкретных мероприятиях – по проведению нравственно-патриотической работы, профориентационному воспитанию сотрудников органов внутренних дел, в решении ряда служебных задач, освещается их наставническая, шефская, культурно-массовая деятельность, социальная работа с пожилыми людьми.

Следующий блок – первичные ветеранские организации. В структуру областного совета входят более 20 «первичек». Их расположение в книге не случайно. Владимир Котов выстроил их по мере активности, по степени значимости того примера в общественной работе, на который можно равняться остальным. В конце книги помещен фотоблок. Кстати, масса фотографий, в том числе прошлых лет, - одна из особенностей издания. При желании ветераны и нынешние сотрудники органов внутренних дел могут просто посмотреть его, как альбом, узнавая на снимках себя, друзей, коллег, учителей.

На презентацию книги пришли заслуженные ветераны органов внутренних дел Мурманской области: Эдмунд Витольдович Вертинский, Ирина Николаевна Аржаева, Виктор Альбертович Базоев, Галимжан Генистович Ташанов. Также в качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали ветераны Росгвардии, в том числе ветераны внутренних войск. В своих выступлениях участники презентации подчеркнули значимость работы бывших сотрудников в профилактике преступлений и правонарушений, в общении с молодежью, в сборе памятных и исторических материалов, касающихся деятельности полиции.

У Владимира Александровича есть уже и новые планы - продолжить информационно-публицистическую работу по освещению деятельности ветеранских организаций. Он, лично знает многих из тех, кто в настоящий момент является ветеранами ОВД, а это более 6500 человек, тех, кто уже стал частью истории органов внутренних дел Мурманской области. В перспективе о некоторых из них он собирается подробнее рассказать в следующей книге.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области